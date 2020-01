Geheimnis gelüftet"Kärntner des Jahres": Die ersten Sieger stehen schon fest

Im Schlosshotel Velden werden am Donnerstagabend die "Kärntner des Jahres" gekürt. Es handelt sich dabei um regionale Persönlichkeiten, die besonders viel Engagement an den Tag gelegt haben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Moderatorin Martina Klementin führt durch den Abend © KLZ/Weichselbraun

Sie haben Außerordentliches geleistet, daher ist es jetzt an der Zeit, sie vor den Vorhang zu holen: Am Donnerstagabend werden im Schlosshotel Velden die Kärntner des Jahres 2019 gekürt. Wer die glücklichen Sieger sind, haben Sie vorab in einem Online-Voting entschieden.