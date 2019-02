Facebook

Jana Mori und Dominik Ott sind eines von vier Kärntner Paare, die den Opernball eröffnen © Markus Traussnig

Als Andenken erhält sie eine Kristall-Tiara von Swarovski, er kann sich über Manschettenknöpfe von Gottfried Helnwein freuen. Das sind nur wenige der bleibenden Erinnerungen, die die Debütantinnen und Debütanten, die nächsten Donnerstag den Opernball eröffnen, mit nach Hause nehmen werden. Vier Paare werden bei diesem glanzvollen Ereignis in der Wiener Staatsoper Kärnten vertreten. Drei wurden über die Tanzschule Iris Huber in Villach und Klagenfurt erfolgreich angemeldet, Paar Nummer vier, das in Wien lebt, hat sich per Internet-Anmeldeformular beworben und erhielt auch eine positive Antwort.

