Stimmen Sie mit!Wer sind die Kärntner des Jahres 2018?

Sie sind als Retter in der Not zur Stelle, helfen die Welt und unsere Gesellschaft etwas besser zu machen oder feiern schon in jungen Jahren Erfolge in ihren Spezialgebieten. Sie halten die kulturelle Fahne hoch, sorgen mit ihren Unternehmen für blühende Wirtschaftsergebnisse, kämpfen auf der internationalen Sport-Bühne um Titel und Medaillen oder fallen schon seit Jahren durch ihre Gestaltungskraft und starken persönlichen Einsatz auf.

Die Kleine Zeitung holt gemeinsam mit Kooperationspartnern 84 außergewöhnliche Kärntnerinnen und Kärntner vor den Vorhang. In den Kategorien "Unternehmergeist", "Soziales Gewissen", "Sport", "Junge Talente", "Kultur", "Starke Persönlichkeiten" stellen wir Ihnen jeweils zehn Kandidaten vor, die 2018 durch ihre Leistungen und ihr Engagement aufgefallen sind. In der Kategorie "Regionale Größen" stehen jeweils 3 Kandidaten in den Regionen Klagenfurt, Villach, Osttirol, Lavanttal, Oberkärnten, St. Veit, Feldkirchen und Völkermarkt zur Wahl.

So machen Sie mit!

Wer „Kärntner des Jahres“ wird, entscheiden allein Sie. Wählen Sie Ihre Favoritinnen und Favoriten in der jeweiligen Kategorie.

Abstimmen können Sie von 23. Dezember 2018 bis zum 20. Jänner 2019 um 23.59 Uhr. Pro Kategorie kann nur einmal am Tag abgestimmt werden.

Bitte nicht vergessen, die E-Mail-Bestätigung, die bei Stimmabgabe zugesandt wird, anzuklicken.

Verkündet und ausgezeichnet werden die „Kärntner des Jahres“ der jeweiligen Kategorie am 7. Februar 2019 bei einer Feier im Schlosshotel Velden.