Mit einem für Geldhäuser ungewohnt launig-emotionalen Fest feierte die BKS Bank Mittwochabend in Klagenfurt runden Geburtstag. Das lag wohl auch am außergewöhnlichen Rahmen: Die Bank mit Sitz in Klagenfurt zelebrierte ihren „Hunderter“ im Stadttheater als abwechslungsreiche Zeitreise durch Höhen und Tiefen der Geschichte.