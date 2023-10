Bereits 2019 lief das von der Werft "Fincantieri" gebaute größte Kriegsschiff Italiens in Triest vom Stapel. Nun befindet sie sich im Trockendock 4 für die letzten Arbeiten, die voraussichtlich bis ins nächste Jahr dauern. 2024 soll das Flaggschiff der italienischen Marine übergeben werden.

Mit einer Gesamtlänge von 245, einer Breite von 36 und einer Höhe von fast 28 Metern hat das Schiff eine maximale Verdrängung von 38.000 Tonnen. Dank zweier Rolls-Royce-Gasturbinen mit unglaublichen 102.000 PS erreicht der Koloss eine Höchstgeschwindigkeit von 25 Knoten und das mit 460 Besatzungsmitgliedern und 600 Marineinfanteristen an Bord. Alleine die Generatoren für die Energieversorgung des Militärschiffs haben eine Leistung von über 20.000 kW.

Die "Trieste" ähnelt im Aufbau dem Flugzeugträger "Cavour", wird allerdings, sofern sie voll einsatzfähig ist, nicht als Flugzeugträger, sondern als amphibisches Angriffsschiff mit Hubschraubern und Landungsbooten genutzt werden. Das zusätzliche Hangardeck mit einem Welldeck ermöglicht amphibische Operationen und vergrößert die Verdrängung der "Trieste" im Vergleich zur "Cavour" um 10.000 Tonnen.

Neben militärischen Aufgaben soll die "Trieste" auch Katastrophenhilfe leisten. An Bord wird es ein Krankenhaus mit Operationssälen und Diagnosegeräten geben, in dem bis zu 28 Notfallpatienten behandelt werden können. So viele Superlative haben ihren Preis: Die Werften "Fincanteri" und "Leonardo" erhielten 2015 den Bauauftrag für über 1,1 Milliarden Euro. Die finanziellen Mittel dafür genehmigte das Parlament 2014 außerhalb des regulären Verteidigungsetats zur Konjunkturbelebung des Landes.