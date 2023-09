Unbestimmten Grades verletzt wurde am Donnerstag ein zwei Jahre altes Mädchen aus dem Bezirk Klagenfurt-Land. Gegen 17.30 Uhr hielt sich ihre Mutter (22) mit ihr auf einem Reiterhof im Bezirk Klagenfurt-Land auf. Sie befanden sich am Putz- und Anlegeplatz mit mehreren Reiterinnen und deren Pferden.

Während der Durchführung der Putztätigkeiten wollte das Kleinkind einen angeleinten Haflinger bürsten. Dabei erschrak das Pferd aus bisher unbekannter Ursache und trat gegen die rechte Seite des Oberkörpers des Kindes. Infolgedessen fiel die Zweijährige zur Seite und schlug mit dem Kopf am Boden auf. Sie wurde vom sofort verständigten First Responder und vom Team des Rettungshubschraubers C 11 erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades zur weiteren Abklärung ins Klinikum Klagenfurt geflogen.