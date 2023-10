Sie sind seit 2018 Vorsitzender des Universitätsrates. Der Ehre wegen oder Aufgabe mit viel Einfluss?

WERNER WUTSCHER: Die Universität wird von drei Organen geleitet, dem Rektorat, dem Senat und dem Universitätsrat. Wir haben eine Reihe von Aufgaben, etwa die Bestellung des Rektors, auch in Strategiethemen reden wir intensiv mit.



Wird Rektor Vitouch, dessen Amtsperiode im Oktober 2024 endet, wieder bestellt?

Ob es zu einer Wiederbestellung kommt, kann ich Ihnen nicht sagen. Gesetzlich ist nach drei Perioden eine Ausschreibung verpflichtend vorzunehmen. Wir sind derzeit dabei, diese vorzubereiten, die Kommission hat sich konstituiert.



Haben Sie schon ein Signal, ob sich Oliver Vitouch erneut bewerben wird?

Diese Frage müssen Sie Herrn Vitouch stellen. Wir haben jedenfalls in den letzten zwölf Jahren sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Es ist ein offenes Verfahren.



In Salzburg, und nicht nur dort, gibt es ein Theater um die Neubestellung des Rektors. Droht das auch in Klagenfurt?

Auch in Linz und anderswo gibt es einen ziemlichen Wirbel. Klagenfurt zeichnet sich auch dadurch aus, dass die Leitungsorgane sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten. Wir werden das sehr ordentlich und korrekt machen. Die Regeln zur Bestellung eines Rektors sind byzantinisch, unglaublich kompliziert. Die Bestellungsstruktur ist vollkommen überholt, es braucht hier Vereinfachungen.