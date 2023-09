Die Polizei in Lienz ist auf der Suche nach einem oder mehreren Tätern, die in der Nacht auf Sonntag einen vor einem Hotel in Lienz abgestellten Pkw schwer beschädigt haben. Beim gegenüber eines Hotels abgestellten Wagen wurden das Dach, die Motorhaube und alle vier Türen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zudem wurde der Pkw mit schwarzer Farbe besprüht. Durch die schwere Sachbeschädigung dürfte ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden sein. Die Polizei bittet um zweckdienliche Hinweise an die PI Lienz (Tel. 059133/7230).