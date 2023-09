Beim Abbiegen von der Drautal Straße Richtung Sillian auf die Gailtal Straße wurde eine 39 Jahre alte Frau in eine Kollision verwickelt. Sie stieß mit dem Pkw eines Italieners zusammen und begab sich anschließend mit Brustscherzen laut Polizei in ärztliche Untersuchung. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Ein beim 50-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab eine erhebliche Alkoholisierung. Ein bei der 39-Jährigen durchgeführter Alkotest erbrachte keinerlei Beeinträchtigung.