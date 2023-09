Einer Polizeistreife in Obervellach ist im Zuge des Streifendienstes auf der Mölltal Straße (B 106) in Außerfragant ein Fahrzeug mit britischem Kennzeichen aufgefallen. Ein Mann führte ein Gespräch mit dem Lenker eines Kastenwagens, der vor diesem Pkw an der Bushaltestelle stand.

Der Pkw-Lenker hat den Fahrer des Kastenwagens per Handzeichen aufgehalten und wollte bei im 500 bulgarische Leva gegen 150 Euro wechseln. Er behauptete, dass er das Geld zum Betanken benötigt und dringend weiterfahren müsse. Der Lenker des Kastenwagens, ein 22-jähriger Mann aus Bosnien, verneinte jedoch und setzte seine Fahrt nach der Polizeikontrolle fort.

Der Lenker des Pkw, ein 19-jähriger Mann aus Rumänien sowie sein 18-jähriger Beifahrer und Cousin, ebenfalls ein rumänischer Staatsbürger, wurden einer umfangreichen Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass dieser von der Polizeiinspektion Haus in der Steiermark zur Fahndung ausgeschrieben war. Ihm werden mehrere Betrugsfälle im gesamten Bundesgebiet vorgeworfen. Die beiden Rumänen wurden festgenommen.