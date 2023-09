Ein Schüler (12) aus Ferlach wollte am Freitag gegen 17 Uhr aus dem frei zugänglichen Fahrradkeller seiner Wohnhausanlage sein Skateboard holen. Dabei entdeckte er in diesem Raum einen kleinen Holzkasten. Er öffnete diesen und fand einen offensichtlich unverbrauchten Feuerwerkskörper mit 65 g Pulverladung vor.

Der Schüler entnahm den Feuerwerkskörper, begab sich in das Erdgeschoß des Stiegenhauses und zündete diesen mit seinem Feuerzeug. Dabei kam es zu einer Explosion in der rechten Hand des Schülers. Dieser konnte anschließend noch in die elterliche Wohnung zurücklaufen, wo sein älterer Bruder die Einsatzkräfte alarmierte.

Tinnitus

Der Schüler erlitt an der rechten Handfläche sowie am Unterarm starke Prellungen und Blutergüsse sowie einen Tinnitus. Er wurde nach Erstversorgung durch das Rettungsteam ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Der Eigentümer des Holzkastens sowie des Feuerwerkskörpers konnte bis dato noch nicht ausgeforscht werden.