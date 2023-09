Am heutigen Montag trafen sich die Mitglieder des ÖVP-Landtagsklubs zum Auftakt der Herbstsaison zu ihrer Herbstklausur. ÖVP-Klubobmann Markus Malle fasste zusammen: "Was für Kärnten jetzt wichtig ist, kann man mit einem Begriff umschreiben: Standort Kärnten." Den ganzen Tag diskutierten die Mandatare darüber, wie Kärnten von der Koralmbahn profitieren kann, und was es dafür braucht. "Es gibt viele Stellschrauben, an denen man drehen muss", sagte Malle. Die ÖVP will in Kärnten dafür Tempo machen. "Heute geben wir den Startschuss, auf den ein Marathon folgen wird."