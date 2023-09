1160 qualitäts- und herkunftsgesicherte Produkte von mehr als 420 Genussland-Kärnten-Produzenten, 106 Genuss-Wirte, mehr als 70 Handelspartner und 15 Genuss-Schulen - der neue "GenussWEGWEISER" bietet einen umfassenden Überblick über die kulinarische Landschaft Kärntens. Erstmals sind in der Broschüre, die das Genussland Kärnten am Freitag auf der Klagenfurter Herbstmesse präsentiert hat, die Produzenten, Wirte, Handelspartner und Schulen auch in eigenen Landkarten verzeichnet.