Spätestens seit der Slowene Luka Dončić in der höchsten amerikanischen Basketballliga spielt, ist die Basketballbegeisterung in seiner Heimat grenzenlos. Der 201 Zentimeter große 24-Jährige gilt als einer der besten Sportler der "National Basketball Association" (NBA) und spielt seit 2018 bei den Dallas Mavericks. Eigentümer der Mavericks ist der Milliardär Mark Cuban, bekannt als Jury-Mitglied der US-Show "Shark Tank", vergleichbar mit dem österreichischen Pendant "Zwei Minuten Zwei Millionen".

Slowenischer Basketballstar Luka Dončić © (c) AP (Hiro Komae)

Am Wochenende können die Fans von Dončić den Ausnahmeathleten hautnah erleben, und zwar in Bled, nur wenige Kilometer von der Kärntner Grenze entfernt. "Luka2Bled" nennt sich das außergewöhnliche Basketballturnier, das am Samstag dort über die Bühne geht. Die eigens dafür errichtete Plattform wird mitten im Bleder See schwimmen. Beim internationalen Drei-gegen-Drei-Basketball-Event werden die größten Jungtalente auf einer künstlichen Baskeball-Insel aufeinandertreffen.

Darüber hinaus markiert das Event den Startschuss für die Partnerschaft zwischen der Kultmarke "Air-Jordan" und Luka Dončić. Der erste Sneaker in Kollaboration mit dem slowenischen Basketballspieler wird präsentiert: der "Luka2Bled". Im Design soll sich der "Zauber des Bleder Sees widerspiegeln", der Basketballer soll beim Design kräftig mitgesprochen haben und würdigte seine Heimat mit eigener Farbpalette aus leuchtendem Polarblau, Scharlachrot und verschiedenen Blautönen.

© KK/Slowenische Tourismuszentrale (STO)

Organisiert wird das Event in Zusammenarbeit mit der Slowenischen Tourismuszentrale (STO). Ana Savšek, Leiterin für Digitales Marketing der STO, weiß, welche internationale Aufmerksamkeit das Turnier bringen wird: "Luka ist Sloweniens Tourisimus-Botschafter, er hat über 13 Millionen Follwer in den sozialen Medien. Am Turnier sind starke internationale Marken beteiligt, eine bessere Werbung für unser schönes Land können wir uns nicht vorstellen".

Auch Blaž Veber, Direktor des Tourismusverbandes Bled freut sich auf das Turnier und die internationale Aufmerksamkeit, die es hervorrufen wird: "Bereits am Freitag werden die Dreharbeiten für den Werbefilm für den neuen Turnschuh "Luka2Bled hier stattfinden und am Samstag wird es dann mit dem Turnier richtig spannend", so der Touristiker im Interview mit 24ur.com.

Veber verspricht ein richtiges Spektakel: "Bei freiem Eintritt kann man das Turnier vom Ufer aus verfolgen und es wird auch zahlreiche Screens geben, auf denen das Spielgeschehen live übertragen wird".