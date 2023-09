Trotz ihrer Trennung wollen die Pochers zumindest vorerst weiterhin zusammen wohnen, berichtet die Austria Presse Agentur (APA) am Freitag. "Noch hast du ja ein Dach über dem Kopf", sagte Oliver Pocher (45) im gemeinsamen Podcast zu seiner aus Klagenfurt stammenden Noch-Ehefrau Amira (30). Diese ergänzte: "Wenn keine Kinder im Spiel wären, hätte man das jetzt nicht gemacht." Für sie müsse "man das vernünftig machen" und die Kinder nicht aus ihrem Umfeld reißen. Amira und Oliver Pocher (45) waren sieben Jahre zusammen und haben zwei Söhne.

"Alles fair aufgeteilt"

Das Ehepaar gab vergangene Woche die Trennung bekannt. Amira sagte nun dazu in der neusten Folge von "Die Pochers!": "Das ist ja alles hier geregelt. Wir haben das ganz offen kommuniziert, alles fair aufgeteilt." Pocher ergänzte: "Jeder hat seinen eigenen Security."

Auch beruflich wollen die beiden nach eigenen Worten ein Team bleiben, so die APA: "Von uns werdet ihr weiterhin hoffentlich zusammen hören", sagte Amira Pocher. Außerdem wollen sie am kommenden Montag gemeinsam in Köln auf der Bühne stehen. "Da wird kein Stein auf dem anderen gelassen werden, da packen wir dann mal richtig aus", ergänzte Comedian Oliver Pocher.

Beziehungsschwierigkeiten

Schon im Juni hatten die beiden Beziehungsschwierigkeiten öffentlich gemacht. Damit hatten sie auf Medienberichte reagiert. Das Paar ist seit 2016 zusammen und seit 2019 verheiratet. Aus seiner ersten Ehe mit dem Model Alessandra Meyer-Wölden hat Oliver Pocher eine Tochter und zwei Zwillingssöhne.