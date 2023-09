Keine einfache Zeit für die Kärntnerin Amira Pocher! Ansonsten auf Social Media sehr aktiv, ist es in den vergangenen Tagen relativ ruhig um die Moderatorin geworden. Nachdem am Donnerstag bekannt wurde, dass die Ehe von Amira und Oliver Pocher endgültig zu Ende ist, teilte die 30-Jährige lediglich nachdenkliche Worte bei Instagram. In dem Reel verrät Autor Mark Manson sein Lieblingszitat. Dieses stammt vom verstorbenen Schriftsteller David Foster Wallace und lautet: "Du hörst auf, dir so viele Gedanken darum zu machen, was andere von dir denken, wenn dir klar wird, wie selten sie es tun."

Doch nicht nur privat läuft bei der gebürtigen Kärntnerin derzeit nicht alles rund. Aufgrund schlechter Quoten wird Amiras neue Kuppelshow "My Mom, Your Dad" vom Kölner Privatsender VOX mit sofortiger Wirkung abgesetzt. Das wurde jetzt ebenfalls bekannt. Die Dating-Show wird nicht mehr im Free-TV ausgestrahlt und ist künftig nur noch über den Streamingdienst RTL+ abrufbar.

"Innere Distanz"

Rund um die Trennung von Ehemann Olli enthüllen deutsche Medien unterdessen immer neue Details. So soll es Amira gewesen sein, die nach sieben Jahren Beziehung und vier Jahren Ehe endgültig den Schlussstrich zog. Wie Freunde des Ex-Paares der deutschen "Bild" erklären, seien die "innere Distanz" und die Unterschiede einfach nicht mehr zu kitten gewesen.

Derzeit leben die Pochers noch mit den beiden Söhnen (drei und vier Jahre alt) in ihrem Haus in Köln. Doch die Kärntnerin soll laut Insidern bereits ihren Auszug planen.