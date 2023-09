Rund 700 Schmuckstücke aus dem Nachlass der 2022 verstorbenen Klagenfurter Milliardärin Heidi Horten wurden im Mai dieses Jahres versteigert. Eingebracht haben sie 142 Millionen, was über dem Schätzwert lag. Schon damals wurde die Aktion von Christie’s von Protesten jüdischer Organisationen begleitet.

Wie die New York Times berichtet, wurde eine zweite Versteigerungsrunde, die erneut in Genf stattfinden hätte sollen, nun abgesagt. Grund dafür sei "eine intensive Prüfung". Schon vor der ersten Aktion berichtete die wohl bekannteste Tageszeitung der Welt über die Zusammenhänge zwischen dem Vermögen von Hortens Ehemann Helmut und der Politik der Nazizeit, die dem deutschen Einzelhändler bei der Expansion half, seine Kaufhauskette in dieser Zeit auf Kosten entrechteter jüdischer Geschäftsinhaber voranzutreiben.

Heidi Horten ließ ein Gutachten erstellen, das Anfang 2022 zu dem Ergebnis kam, dass Horten Nutznießer der Enteignungen durch die Nazis war, sie selbst aber nicht vorangetrieben habe.

"Unter Zwang verkauft"

Aufgrund der anhaltenden Kritik verwies das Aktionshaus auf zusätzliche Informationen, wonach Helmut Horten jüdische Unternehmen gekauft habe, die unter Zwang verkauft worden seien. Ein Teil des Erlöses hätte für die Holocaust-Forschung und -Bildung gespendet werden sollen.

"Wir freuen uns, dass sie erkannt haben, welch großen Schmerz zusätzliche Verkäufe von Horten-Kunst und -Schmuck für Holocaust-Überlebende verursachen würden", wird David Schaecter, Präsident der Holocaust Survivors‘ Foundation USA, in der Times zitiert.