Die aus dem asiatischen Raum eingeschleppte Kirschessigfliege, die sich immer mehr ausbreitet, bereitet den österreichischen Landwirten vor allem im Obstbau massive Probleme. Aber auch in Hausgärten frisst sich die Larve des Tiers immer öfter durch Beeren und Trauben und richtet so Schäden an. Folgende Maßnahmen sollen laut Experten helfen, den Schädlingsbefall im Obstgarten einzudämmen.