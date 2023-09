Sie wurden aus Nordamerika eingeschleppt und sind in Italien mittlerweile zur Plage geworden. Blaue Krabben bedrohen in der Adria die heimische Tierwelt und richten hohen Schaden in der Fischerei und Muschelzucht an. Eingeschleppt wurden die Krabben schon vor Jahrzehnten, aufgrund der immer wärmer werdenden Wassertemperaturen vermehren sie sich mittlerweile massiv.