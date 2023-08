Bereits seit 19. Juni, also seit mehr als zwei Monaten, wird ein 61 Jahre alter Wiener in Kroatien vermisst. Doch seine Familie gibt die Hoffnung nicht auf, ihn zu finden. An diesem Wochenende sind seine Frau, sein Sohn und dessen Lebensgefährtin erneut auf der Insel Krk vor Ort, um nach dem vermissten Familienvater zu suchen.

Was ist passiert? Die Familie kam nach sieben Stunden Autofahrt in den frühen Morgenstunden des 19. Juni in ihrem Quartier in Kras auf der Insel Krk an. "Mein Mann hat vor und während der Fahrt nicht geschlafen. Wir waren alle müde. Nachdem wir die Zimmer bezogen hatten, ging ich mit einem Teil der Familie einkaufen. Mein Mann ging aufs Zimmer", schildert seine Frau auf Facebook. Ab diesem Zeitpunkt war Roland P., der an Demenz erkrankt ist, spurlos verschwunden.

Hunderte Flyer wurden aufgehängt (auf dem Foto: die Tochter des Vermissten) © Privat

Hilfe aus Kärnten

Eine große Suchaktion wurde gestartet. Polizei, Feuerwehr und Bergwacht standen im Einsatz. Auch mit Drohnen und Hunden wurde gesucht. Hilfe gab es Anfang Juli auch aus Kärnten. Teams der K9 PRO Vermisstensuche und der Samariterbund Rettungshundestaffel Kärnten waren vor Ort. Doch Roland P. blieb wie vom Erdboden verschluckt.

Die Familie verteilte in den vergangenen Wochen Hunderte Flyer, Plakate wurden in Städten wie Zadar aufgehängt. Auf Bankomaten in einigen kroatischen Regionen erschien die Vermisstenanzeige. Die Tochter des Vermissten fuhr zuletzt in der Vorwoche noch einmal die Küstenstraße ab. Es wurde vermutet, dass sich der 61-Jährige auf den Weg nachhause gemacht haben könnte. Vereinzelt wurden mögliche Sichtungen gemeldet, die Hinweise verliefen jedoch jedes Mal aufs Neue im Sand.

Spendenaufruf

Und so setzt die Familie weiterhin alle Hebel in Bewegung, um Roland P. - vielleicht doch noch lebend - zu finden. "Wir suchen derzeit noch einmal selbst das Gebiet ab", sagte die Schwiegertochter des Vermissten am Samstag zur Kleinen Zeitung. Mittlerweile wurde auch ein Spendenaufruf gestartet. Man hofft, genügend Geld zusammenzubekommen, um einen Privatdetektiv mit der Suche beauftragen zu können.

Roland P. leidet an Demenz © Privat

Die Familie appelliert speziell an Kroatien-Urlauber, weiterhin die Augen offenzuhalten: "Wir geben die Hoffnung, ihn zu finden, nicht auf!". Hinweise erbeten unter: 0681/849 996 75 oder 0677-647 855 78 sowie an die Polizei. Personenbeschreibung: Roland P. ist 1,78 Meter groß, schlank und hat weiße Haare. Er schielt leicht am rechten Auge.