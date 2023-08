Eine unglaubliche Show boten Delfine den begeisterten Zuschauern am Mittwoch im Golf von Triest: 30 Große Tümmler tanzten regelrecht in den Wellen vor der malerischen Kulisse mit Schloss Miramare, Hafen Triest und Co. Die Sichtung durch Davide Scridel und Paolo Utmar vom Meeresschutzgebiet Miramare stellte einen Rekord dar: Es war das erste Mal, dass 30 Große Tümmler an nur einem Tag in diesem Gebiet – zwischen dem Hafengebiet von Triest und dem Schutzgebiet von Miramare sowie zwischen Duino und Punta Sdobba – gezählt wurden.

Bei den Großen Tümmlern handelt sich um die Meeressäugetierart, die sich am häufigsten in der oberen Adria aufhält. Die Tiere, die in relativ flachen Gewässern mit einer maximalen Tiefe von 100 Metern leben, können bis zu dreieinhalb Meter lang werden und ausgewachsen in Gewicht von bis zu 300 Kilogramm erreichen. Große Tümmler zählen zu den intelligentesten Spezies ihrer Art.