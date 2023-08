Am Montagnachmittag hat sich auf der Tauernautobahn (A 10) auf Höhe der Unterflutrasse St. Andrä in Villach ein schwerer Unfall ereignet. Am Dienstag ist im Frühverkehr erneut ein Fahrzeug ins Schleudern geraten und gegen die Tunnelwand geprallt. Der Multivan wurde von einem 44-jährigen Deutschen gelenkt. Alle fünf Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Der Pkw musste von einem Pannendienst geborgen und von der Unfallstelle verbracht werden. Die Tauernautobahn war in Fahrtrichtung Spittal von 6.10 bis 7.05 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.