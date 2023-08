Eine kuriose Situation hat sich im Montag gegen 20 Uhr in einer Villacher Tiefgarage ereignet. Ein Mann nahm einen dort unversperrt abgestellten Pkw unbefugt in Betrieb und fuhr damit vorwärts gegen eine Wand und rückwärts gegen eine Betonsäule. Als zwei Passanten die Garage betraten, nahm der Unbekannte zu Fuß die Flucht auf. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden.