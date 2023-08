Eine Wanderung einer deutschen Familie zum Kegelsee in Großkirchheim nahm am Donnerstag ein böses Ende. Ein 58-jähriger Mann war mit seiner Frau, seinem Sohn und einem Hund unterwegs, als sie auf eine Gruppe weidender Pferde trafen. Offenbar fühlten sie sich vom Hund gestört und griffen den Mann an. Ein Pferd stieß ihn zu Boden, während Frau und Sohn versuchten, die Tiere zu verjagen. Der Urlauber musste vom Rettungshubschrauber in Krankenhaus Lienz geflogen werden.