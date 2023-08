Gleich mehrere Tausend Euro wurden im Personalzimmer einer jungen Frau in der Gemeinde Weissensee gefunden. Die 18-jährige Praktikantin hat zwischen 30. Juni und 15. August immer wieder Teile der von ihr verkauften Getränke und Speisen auf einen Notizzettel notiert und die Einnahmen zwar in die Kasse gelegt, aber nicht verbucht. An mehreren Abenden kurz vor Schichtende nahm die Frau den nicht verbuchten Betrag dann aus der Kasse. Die 18-Jährige wird angezeigt.