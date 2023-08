Am Freitag fuhr ein 72-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit einem Oldtimer-Traktor in Kärnten. Er war im Zuge einer Mehrtagestour von der Steiermark in Richtung Großglockner Hochalpenstraße unterwegs, heißt es von der Polizei. Auf der Mölltal-Bundesstraße (B 106) im Gemeindegebiet von Stall kam es zu einem Unfall.

Übersehen

Ein nachkommender Klein-Lkw-Fahrer übersah laut Polizei den Traktor und fuhr ihm ungebremst hinten auf. Durch den Aufprall wurde der Traktor rechts von der Fahrbahn geschleudert und kam mit den Rädern nach oben zum Liegen. Der 72-jährige Steirer stürzte vom Traktor und wurde unbestimmten Grades verletzt. Der 22-jährige Klein-Lkw-Lenker aus dem Bezirk Spittal/Drau blieb unverletzt.

Hubschraubereinsatz

Der Traktorfahrer wurde vom Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus nach Lienz geflogen. Die Freiwillige Feuerwehr Stall errichtete eine Ölsperre und band die ausgetretene Flüssigkeit des verunfallten Traktors.

Im Einsatz standen die Polizisten der Inspektionen Winklern und Obervellach und die FF Stall.