„Wir preisen und uns in Österreich aus dem Markt hinaus“, fürchtet Michael Velmeden, geschäftsführender Gesellschafter von „cms electronics“ in Klagenfurt sowie Spartenobmann der Kärntner Industrie. Während etwa bei Lebensmittel und im Tourismus höhere Kosten auf die Preise aufgeschlagen würden, funktioniere das bei der mittelständischen Industrie so nicht. Rund zehn Prozent steigende Lohnkosten und zwei- bis dreimal so hohe Energiekosten wie vor zwei Jahren würden meist nicht abgegolten. „Da gibt es Preise, die zu halten sind – Kostensteigerungen in der Organisation sind in mehrjährigen Lieferverträgen nicht vorgesehen.“ Abnehmer im Ausland seien nicht bereit, für die „nationalen Probleme Österreichs zu zahlen.“