Der Landesrechnungshof (LRH) Kärnten hat den Verkehrsverbund Kärntner Linien analysiert und in einem am Freitag veröffentlichten Bericht Empfehlungen für jenes Bundesland erarbeitet, in dem der motorisierte Individualverkehr im Vergleich am stärksten vertreten ist. Etwa soll der öffentliche Verkehr nicht nur auf die Zielgruppen Schüler und Pendler ausgerichtet werden.