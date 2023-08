In Maria Saal drohte aufgrund der Hochwassersituation ein Damm zu brechen. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr versuchten das am Mittwochnachmittag zu verhindern. Zeitgleich lenkte eine 32-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit ihren Pkw auf der L71 von St. Veit kommend in Fahrtrichtung Maria Saal.

Aufgrund von Sekundenschlaf kam die Frau auf Höhe der Sicherungsarbeiten von der Fahrbahn ab und verunfallte im Hochwasserabflussgerinne, das zu diesem Zeitpunkt einen Wasserstand von zwei Metern führte.

Nur durch das rasche Eingreifen der anwesenden Kameraden der FF Maria Saal, welche sofort in das Wasser sprangen, konnte die verunfallte Lenkerin mit lediglich leichten Verletzungen aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die 32-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt verbracht. Am PKW entstand Totalschaden und musste mittels Krans geborgen werden.