Ende Feber dieses Jahres hat ein Mann in Klagenfurt die Pkw-Reifen von insgesamt neun Opfern mit einem Taschenmesser aufgestochen. Durch die Sicherung und Auswertung von DNA-Spuren konnte ein 25-jähriger Mann aus Niederösterreich als Täter ausgeforscht werden. Der Beschuldigte zeigte sich laut Polizei im Zuge der Einvernahme geständig. Als Motiv gab der Mann Streitigkeiten in seinem privaten Umfeld sowie Alkoholkonsum an. Es bestehe kein persönliches Verhältnis zu den Opfern. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen, vierstelligen Bereich.