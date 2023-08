Kein Aufatmen gibt es für die Einsatzkräfte in den vom Dauerregen betroffenen Kärntner Gemeinden. Auch in den Nachtstunden standen Feuerwehren im Dauereinsatz. So etwa in St. Paul im Lavanttal, wo Freitagabend mit der Evakuierung von 70 Häusern begonnen wurde. Neben dem Auspumpen von Kellern und der Beseitigung von Behinderungen auf Straßen gilt das Hauptaugenmerk vor allem darauf, das Gemeindegebiet vor Hochwasser zu schützen.

Aufrechte Warnungen und Alarme

Wie das Land Kärnten mitteilt, gibt es aktuell in folgenden Kärntner Gemeinden Zivilschutzwarnungen bzw- alarme:

Zivilschutzwarnung:

St. Paul im Lavanttal (St. Paul, Granitztal), Überschwemmung

St. Georgen im Lavanttal (St. Georgen), Überschwemmung

Eisenkappel-Vellach (Bad Eisenkappel), Überschwemmung

Eberndorf ( Eberndorf, Edling, Gablern, Kühnsdorf), Überflutung - Keller meiden

Globasnitz (Globasnitz, St. Stefan Feuersberg), Überflutung - Keller meiden

Sittersdorf ( Altendorf, Miklauzhof, Rückersdorf), Überflutung - Keller meiden

Neuhaus (Neuhaus, Bach ohne Schwabegg), Überflutung - Keller meiden

Bleiburg (Bleiburg Aich/Bleiburg), Überflutung - Keller meiden

St. Kanzian (Peratschitzen, Stein/Jauntal), Überflutung - Keller meiden

Klagenfurt (Viktring), Dammbruchgefahr Rückhaltebecken Karl-Truppe Weg

Zivilschutzalarm:

Bleiburg (Loibach), Überschwemmung

St. Paul im Lavanttal (St. Paul, Granitztal), Überschwemmung

Baby aus Slowenien nach Kärnten gebracht

Wie das Rote Kreuz in einer Aussendung mitteilt, kam es in der Nacht zu einem Notarzteinsatz in Mežica, Slowenien. Das Notarzteinsatzfahrzeug aus dem Bezirk Völkermarkt, mit Notfallsanitäter Harald Holzer und Notarzt und Bezirksstellenleiter Hannes Topar an Bord, rückte aus. Ein 14 Tage altes Baby konnte wohlbehalten gemeinsam mit seiner Mutter ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Der Bub ist wohlauf. "Bei all den fürchterlichen Situationen in den letzten beiden Tagen sind solche gut verlaufenden Einsätze, wenn so wie hier einem kleinen Menschen helfen können und alles gut ausgeht, ein wirklicher Lichtblick", sagt Topar.

Notarzt Hannes Topar (Bild) rückte mit einem Kollegen in der Nacht nach Slowenien aus, um ein Baby samt Mutter in das Klinikum Klagenfurt zu bringen © KK/Rotes Kreuz

Karawankentunnel nach Unfall gesperrt

Mit Sorge werde auch die Verkehrslage auf den Hauptreiserouten beobachtet. Auf der ohnehin stark belasteten Karawankenautobahn (A11) könnte es am Samstag zu massiven Staus im Urlauberverkehr kommen. Wie die Antenne Kärnten auf ihrer Webseite vermeldet, kommt es vor dem Karawankentunnel bereits zu Wartezeiten von eineinhalb Stunden. Kurz vor 8 Uhr ist es im Karawankentunnel zu einem Unfall gekommen. Der Tunnel ist in Richtung Slowenien gesperrt.

Aufgrund der anhaltenden Regenfälle kommt es in Slowenien zu Sperren von Autobahnen, auch viele Nebenstraßen sind nicht befahrbar. Mit Überlastung auf den Ausweichrouten ist zu rechnen.

Pkw in Bachbett: 18-Jähriger stirbt

Es kam in der Nacht auf Samstag auch zu Verkehrsunfällen. Ein Unfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich kurz vor 22.30 Uhr in Reichenfels. Ein Lenker kam auf einer Gemeindestraße mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte rund drei Meter über eine Böschung in ein Bachbett. Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 18-Jährige konnte das Fahrzeug laut Polizeibericht nicht mehr verlassen und verstarb noch an der Unfallstelle. Er wurde gegen 23.50 Uhr von seinem Vater gefunden, da dieser sich Sorgen um den Verbleib seines Sohnes machte.

Dem Vater gelang es, den Sicherheitsgurt mit einem Messer durchzuschneiden und seinen Sohn aus dem Wagen zu bergen. Doch leider kamen die sofort eingeleiteten Reanimationsversuche durch den Vater sowie durch die später eintreffenden Rettungskräfte zu spät.

Kurz nach 4.30 Uhr wurden die Feuerwehren Krumpendorf, Pörtschach und Velden zu einem Verkehrsunfall auf die Südautobahn gerufen. Details zu dem Unfall sind noch nicht bekannt.

Hunderte Keller in Klagenfurt unter Wasser

Weiterhin kritisch ist die Situation in Klagenfurt-Viktring. Der Zivilschutzalarm bleibt dort aufrecht. Nach wie vor droht ein Damm zu brechen. Der Krisenstab wurde um 5 Uhr wieder einberufen. Laut Berufsfeuerwehr stehen in Klagenfurt Hunderte Keller unter Wasser.