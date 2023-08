Es sind Bilder, wie man sie sonst oft nur aus Filmen kennt. Am Dienstag gab es an der Adria Tornado-Alarm. Ein erster fegte am Nachmittag durch den beliebten Urlaubsort Jesolo, wie etwa dieses Video von "MeteoReporter24" auf Youtube zeigt:

Aber auch auf den sozialen Netzwerken und italienischen Medien wurde über die Windhose berichtet. Nicht lange Zeit später wurde das Wetter auch in Slowenien ungemütlich. Südlich von Ilirska Bistrica, im kleinen Ort Kosez hinterließ ein Tornado mit einer Windgeschwindigkeit von über 100 km/h eine Spur der Verwüstung. Wie ein Video zeigt, fliegen Gegenstände durch die Luft, sogar Feuerbälle sind zu sehen. Laut der slowenischen Onlinezeitung "Žurnal24" wurden fünf Häuser abgedeckt, insgesamt wurden elf Gebäude beschädigt.

Der Bürgermeister von Ilirska Bistrica, Gregor Kovačič, sagte gegenüber "24ur", dass der Tornado im Dorf Koseze erheblichen Schaden angerichtet habe, dass aber glücklicherweise niemand verletzt worden sei.

Auch abgesehen von dem Tornado sollen die Unwetter am Dienstagabend für schwere Schäden im Land gesorgt haben.