Dieses Himmelsspektakel wiederholt sich nur alle paar Jahre! Zuletzt war es 2018 der Fall, dass in einem Monat zwei Supermonde zu sehen waren. Jetzt im August ist es wieder so weit – und zwar heute und am 31. August. An diesen beiden August-Tagen liegt die Entfernung zwischen der Erde und dem Mond bei "nur" 357.000 Kilometern. Die weiteste Entfernung sind etwa 400.000 Kilometer. Ist der Vollmond der Erde so nah wie heute, spricht man vom Supermond. "Die Größenänderung ist jedoch so minimal, das ist für das menschliche Auge schwer zu erkennen", sagt Kurt Anetzhuber von der Astronomischen Vereinigung Kärntens.