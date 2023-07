Am Freitag ist ein erst 16 Jahre alter Paragleiter vom sogenannten "1000er-Startplatz" auf der Kanzelhöhe auf der Gerlitzen gestartet. Bereits kurz darauf verlor der Pilot aus dem Bezirk-Villach stark an Höhe und landete unmittelbar unterhalb der Startwiese in einem Baum. Er wurde leicht verletzt, konnte aber selbst nicht mehr absteigen.

Die Bergrettung wurde mit 6 Mann alarmiert und Rettungsteams wurden vom Polizeihubschrauber Libelle zum Unfallort geflogen. Nach erfolgter Bergung wurde der 16-Jährige mittels Tau ins Tal geflogen.