Das könnte teuer werden. Nachdem am Freitagabend ein vorerst unbekannter Mann einen Notruf absetze, waren mehrere Polizeistreifen, die Gruppe der "schnellen Reaktionskräfte" sowie der Polizeihubschrauber Libelle auf der Suche nach einem bewaffneten Mann am Grillplatz des Klagenfurter Sattnitzpark. Nachdem der Mann in der gesamten Umgebung nicht wahrgenommen werden konnte, wurde die Fahndung nach einer Stunde abgebrochen.

Kurz nach Mitternacht erreichte die Polizei ein weiterer Anruf. Dieses Mal wurde ein Fahrraddiebstahl angezeigt. Im Zuge der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass es sich beim Anrufer um denselben Mann handelte, der bereits wenige Stunden zuvor den Notruf getätigt hatte. Beide Sachverhalte waren frei erfunden.

Der Anrufer, es handelt sich um einen 19-jährigen Klagenfurter, gab zu, beide Anrufe aus Langeweile bzw. "Faszination für die Einsatzkräfte" getätigt zu haben. Er wird angezeigt.