Das Unwetter, das am Mittwoch eine Spur der Verwüstung durch Kärnten zog, richtete auch in unseren Nachbarländern Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Serbien große Schäden an und forderte am Balkan zumindest fünf Todesopfer und Hunderte Verletzte.

Slowenien

In Slowenien am Bleder See wurden eine Frau und ein Mann von einem umstürzenden Baum getroffen. Sie waren auf einem Gehweg nahe der Villa Bled unterwegs, als sie das Unwetter überraschte. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle, der Mann wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, teilte die Polizeiinspektion in Kranj mit. Nach noch nicht bestätigten Information handelt es sich bei dem Todesopfer nicht um eine slowenische Staatsbürgerin.

Auch die Wasserrettung musste mehrmals zu Rettungseinsätzen ausrücken: "Mehrere Personen auf Booten und SUPs sowie Schwimmer wurden vom Sturm überrascht und mussten aus dem See geborgen werden", berichtet die Leiterin der Wasserrettung, Meta Zupančič gegenüber 24ur.com. Lange habe man auch nach vier Personen gesucht, die aber aus eigener Kraft das Ufer erreichen konnten, sagte Bürgermeister Anton Mežan. Fischer retteten zudem ein Kind, das beim Schwimmen durch den starken Wind von seiner Mutter weggerissen wurde. "Es war ein glücklicher Zufall, dass Fischer in der Nähe waren und schnell ins Boot sprangen, um dem Kind zu helfen", so der Bürgermeister.

Spur der Verwüstung in der kroatischen Hauptstadt. © (c) IMAGO/HANZA MEDIA (IMAGO/Zeljko Puhovski)

Kroatien

Der heftige Sturm wurde in Kroatien mit Armageddon verglichen. "Wir haben das jüngste Gericht erlebt", sagten die Menschen in Zagreb gegenüber 24sata.hr. Drei Todesopfer werden nach dem Unwetter in Kroatien beklagt. Umgestürzte Bäume wurden allen drei zum Verhängnis. Laut Indexa.hr begruben sie einen 50-jährigen Fußgänger sowie einen 48- und einen 40-jährigen Autofahrer unter sich. Die ersten beiden starben in Zagreb, der 40-Jährige in Slawonien.

Umgestürzte Bäume trafen zahlreiche Pkw in Zagreb. © (c) IMAGO/HANZA MEDIA (IMAGO/Damir Krajac)

Das Unwetter mit Regen und Sturmböen riss in Zagreb alles mit sich. Der Wind deckte Dächer ab, riesige Blechteile, Mülltonnen, Stühle flogen durch die Luft und ein Kran, auf dem ein 36-jähriger Arbeiter stand, kippte um. Der indische Arbeiter hatte Glück und überlebte. Die Zivilschutzbehörde gab bekannt, dass in Zagreb Dutzende Menschen verletzt wurden. Inzwischen gibt es Angaben über etwa 100 Verletzte, einige davon schwerer. Der Sturm traf mehrere Landkreise, die meisten Schäden und Verletzten gab es in der kroatischen Hauptstadt. Innerhalb von nur 45 Minuten gingen bis zu 700 Hilferufe bei der Feuerwehr ein. Die Windgeschwindigkeiten erreichten stellenweise bis zu 180 km/h.

Nach dem Sturm ist der Verkehr auf einigen Straßen in Zentralkroatien, im Nordwesten des Landes und in Teilen Slawoniens erschwert, auch der Bahnverkehr ist streckenweise beeinträchtigt, teilte der kroatische Automobilklub (HAK) Donnerstagmorgen mit. Der Verkehr zwischen Karlobag und Sveta Maria Magdalena ist für mehrstöckige Busse, Fahrzeuge mit Wohnwagen und Motorräder derzeit gesperrt.

Rettungskräfte waren im Dauereinsatz. © (c) IMAGO/HANZA MEDIA (IMAGO/Marko Todorov)

Bosnien-Herzegowina

Nach ersten Informationen starb in Brček eine 54-jährige Frau durch einen Stromschlag. Dnevni Avaz berichtet, dass sie im Hof ihres Hauses gefunden wurde und die Behörden davon ausgehen, dass die Tragödie mit dem Sturm zusammenhängt. Auch aus Bosnien und Herzegowina wird eine hohe Zahl von Verletzten gemeldet. Allein in der Region Bijeljina wurden mindestens acht Menschen verletzt, auch in den Regionen Bosanski Šamac, Doboj, Brčke und Bosanski Brod richteten starker Wind und Regen Schäden an.

Serbien

Der Orkan hat in Serbien große Sachschäden angerichtet, mehrere Menschen wurden verletzt, aber glücklicherweise gab es keine Todesopfer, berichtet Telegraf.rs. In Novi Sad wurde ein zwölfjähriges Mädchen von einem Baum getroffen. Sie war gerade dabei, einem älteren Mann, der während des Sturms von seinem Motorrad gestürzt war, zu helfen. Sie wurde schwer verletzt, aber ansprechbar ins Krankenhaus gebracht.

Mindestens 15 Menschen wurden evakuiert, darunter auch Kinder, teilte das serbische Innenministerium mit. Teile der Vojvodina, Belgrads und Kragujevacs blieben ohne Strom. Starke Winde stürzten einen Baukran in Novi Belgrad um, Sturmböen zerstörten die Sporthalle der Jožef-Atila-Grundschule in Novi Sad, berichtet Nova.rs. Der serbische Präsident Aleksander Vučić, der gerade in Brüssel war, sagte, er hoffe, dass es keine Toten geben werde: "Um alles andere werden wir uns kümmern".