Mahnende Worte richtet Kärntens Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl mit Blickrichtung Herbstlohnrunden, wo über deutlich höhere Kollektivvertrags-Löhne verhandelt wird, an die Gewerkschaften. Er habe "große Sorge vor deutlichen Schäden für die Wirtschaft", sagt Mandl, es sei der falsche Zeitpunkt für "martialische" Töne. "Wir sägen am eigenen Ast", Lohnsteigerungen in der Höhe wie in diesem Jahr seien "nicht mehr tragbar".