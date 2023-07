Großglockner-Weißensee: Größte Raiffeisenbank Oberkärntens soll entstehen

Gleich drei Bankenfusionen stehen im Raiffeisen-Sektor an: In Mittelkärnten ist die Fusion zur größten Raika des Landes fix, in Unterkärnten fusionieren Bleiburg und Völkermarkt, in Oberkärnten soll die größte Bank der Region entstehen.