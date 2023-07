Lupenreine Badetage waren in den vergangenen Wochen die Ausnahme. Häufig zogen teils heftige Gewitter an den Nachmittagen über Kärnten. Und das führte auch immer wieder zu gefährlichen Situationen auf den Seen, wie die Wasserrettung berichtet. Diese wird in Kärnten von GeoSphere Austria vor herannahenden Unwettern gewarnt. In vielen Bädern gibt es daher orange Warnleuchten. Sind diese aktiviert, sollte man das Ufer aufsuchen. Die Wasserretter führen dann auch Kontroll- und Sturmwarnfahrten durch, um Wassersportler auf die drohende Gefahr aufmerksam zu machen. Leider würden die Alarmsignale oftmals missachtet werden.