Gleich mehrere Bewohner in einer Siedlung in Feldkirchen meldeten sich Samstagabend bei der Polizei. Ein Mann in einer Wohnanlage habe eine Waffe bei sich und bereits Schüsse abgegeben, hieß es. Der Verdächtige konnte von der Polizei schnell festgenommen werden. Erst bestritt er den Vorfall, später gab er zu, eine Gasdruckwaffe zu besitzen. Sie konnte von der Polizei sichergestellt werden.

Laut Ermittlungen dürfte es vor dem Vorfall zu einem Streit zwischen dem 30-jährigen Feldkirchner und einem Nachbarn gekommen sein, woraufhin der Mann zur Waffe griff. Ein aufrechtes Waffenverbot besteht gegen den Verdächtigen bereits, ein Betretungs- und Annäherungsverbot kommt nun hinzu. Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Weitere Erhebungen und Einvernahmen werden geführt.