Egal ob beim Augenarzt oder im Labor: die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass in den dort verwendeten Geräten Produkte der Wild-Gruppe stecken. Denn das Kärntner Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als Technologiepartner namhafter Unternehmen in den Bereichen Medizintechnik, optische Technologien und Halbleiterindustrie etabliert, in dem es seine Entwicklungs- und Fertigungsfähigkeiten als Dienstleistung an diese Kunden verkauft. "Eigene Produkte, auf denen unser Firmenname steht, haben wir nicht. Das wird sich auch nicht ändern", sagt der Technische Vorstand Wolfgang Warum. Die Exportquote von Wild liegt bei fast 90 Prozent. Hauptmarkt ist die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), aber die Produkte sind weltweit im Einsatz.