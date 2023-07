Eine Rekordbeteiligung von 400 Absolventinnen und Absolventen meldet die Fachhochschule Kärnten bei der Sommersponsion am Donnerstag und Freitag in der Aula des „Spittl“ in Spittal. Erstmals musste die Absolventenfeier auf zwei Tage ausgeweitet werden, um die Abschlüsse der Studierenden aller Fachbereiche - Bau und Architektur, Engineering und IT, Gesundheit und Soziales sowie Wirtschaft und Management - zu feiern.