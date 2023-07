Sie waren schon einmal am Flughafen Klagenfurt tätig. Jetzt kehren Sie als Geschäftsführer zurück. Mögen Sie Himmelfahrtskommandos?

MAXIMILIAN WILDT: Gute Frage. Ich kenne den Markt, das Potenzial und die Herausforderungen. Wir haben den Tourismus, die Wirtschaft, die fliegen will, und die Menschen, die hier leben. Daraus kann man schon etwas basteln. Himmelfahrtskommando? Ja, aber wir haben gewusst, was auf uns zukommt.