Da staunten die Beamten nicht schlecht: Am Donnerstag gegen 13 Uhr behauptete eine Klagenfurterin (45) auf der Polizeiinspektion St. Ruprechterstraße, dass sich in ihrer Wohnung ein Einbruch ereignet habe und der Einbrecher noch in der Wohnung sei.

Beim Eintreffen der Beamten wurde tatsächlich ein Mann schlafend im Schlafzimmer der Wohnung vorgefunden. Nachdem die Polizisten den Unbekannten aufgeweckt hatten, wurde dieser festgenommen. In der Folge fand die Exekutive heraus, dass es sich um einen 26-jährigen St. Veiter handelt, der bereits am Donnerstagmorgen einen Polizeieinsatz ausgelöst hatte, als er versucht hatte, in eine andere Wohnung unweit seiner späteren "Schlafstätte" einzubrechen.