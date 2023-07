Die Kärntner Industriellenvereinigung lud Dienstagabend zu ihrem traditionellen Sommererempfang ins Schloss Maria Loretto am Wörthersee. Das aufziehende Gewitter stand sinnbildlich für die dunklen Wolken, die sich auch über der Kärntner Wirtschaft auftürmen. IV-Präsident Timo Springer thematisierte in seiner Begrüßung den dringend nötigen Ausbau erneuerbarer Energie, warnte vor dem Fachkräftemangel und sprach sich gegen die Reglementierung von künstlicher Intelligenz aus. Er ermunterte seine Kolleginnen und Kollegen, ähnlich den Steirern und Oberösterreichern verstärkt in Clustern mit Bildungs- und Forschungsinstitutionen zu kooperieren.