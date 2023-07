Die Sommerferien stehen bevor: Doch was viele Schüler freut, stellt berufstätige Eltern immer wieder vor eine Herausforderung. Die Forderung nach mehr Ferien-Betreuungsmöglichkeiten an den Schulen wird in der Kärntner Bildungsdirektion mit gemischten Gefühlen aufgenommen. "Wir kennen die Problematik der Betreuung, aber Kinder verdienen Ferien und haben ein Recht auf Erholung von der Schule – das impliziert auch Ort und Personal", sagt Bildungsdirektorin Isabella Penz. Erwachsene würden ihren Urlaub schließlich auch nicht am Arbeitsplatz verbringen.