Die meisten Kärntner Schülerinnen und Schüler können den Zeugnistag am Freitag und damit den Start in die großen Ferien gar nicht mehr erwarten. Weniger Freude haben viele Eltern und Arbeitgeber. Denn neun schulfreie Wochen mit dem eigenen Jahresurlaub abzudecken, gelingt den wenigsten. Nicht wenige Väter und Mütter nehmen zeitversetzt Urlaub. "Das geht allerdings auch nicht bei allen, immerhin gibt es auch etliche Alleinerziehende. In Wirklichkeit sind es sogar noch viel mehr - nämlich 14 Wochen Ferien im gesamten Schuljahr - wie wir am Beispiel eines Schulanfängers ausgerechnet haben. Das ist sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für die Unternehmer eine große Belastung", sagt Astrid Legner, Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin und Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft.