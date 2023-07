Seit mittlerweile fast zwei Wochen ist ein österreichischer Tourist in Kroatien verschwunden. Der 61-jährige Wiener, der an Demenz erkrankt ist, verschwand am 19. Juni vom Areal eines Hotels in Kras auf der Insel Krk, wo er mit seiner Familie den Urlaub verbrachte. Diese hat in den vergangenen Tagen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den 61-Jährigen zu finden. Die Suche wurde bis Rijeka ausgeweitet, auf Bankomaten in einigen kroatischen Regionen erscheint die Vermisstenanzeige. Unzählige Flyer wurden verteilt. Doch wirkliche Hinweise blieben bis dato aus, wie ein Familienmitglied am Samstag der Kleinen Zeitung berichtet.

"Geben Hoffnung nicht auf"

So soll der 61-Jährige bereits in der Vorwoche in Njivice schlafend gesehen worden sein. Dort verläuft sich aber die Spur. Die Familie appelliert daher erneut speziell an Kroatien-Urlauber, die Augen offenzuhalten. "Wir sind selber am Donnerstag wieder hierher zurückgekehrt und bleiben bis Sonntag. Wir geben die Hoffnung nicht auf, ihn zu finden", so die Lebensgefährtin des Sohnes des Vermissten.

Der 61-Jährige hat kein Handy und keine Brieftasche bei sich. Er hat weiße Haare und ist 178 Zentimeter groß. Er hat eine Brille und trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens ein Poloshirt und eine kurze Hose. Hinweise unter: 0681-849 996 75 oder an die kroatische Polizei.