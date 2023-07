"Ich will dem Herrgott als Österreicherin gegenübertreten", so der letzte Wunsch der 104 Jahren alten Südtirolerin Hermine Orian. Seit zwei Jahren wird sie vom Andreas-Hofer-Bund-Tirol (AHBT) unterstützt, der die Geschichte der "letzten lebenden Katakomben-Lehrerin" an die Öffentlichkeit gebracht hat. "Ab 2011 hat Orian wiederholt Anträge auf den österreichischen Pass gestellt. Bis heute ohne Erfolg", sagt AHBT-Obmann Alois Wechselberger, der deshalb vom 1. Juni bis 1. Juli in den Hungerstreik getreten war: "Ich stehe Hermine Orian im Wort, alles zu tun, um ihren letzten Wunsch zu erfüllen."