"Hat jemand meinen Vater gesehen?" Mit diesem verzweifelten Aufruf wandte sich Tochter Sabrina Zankl am Dienstag an die Öffentlichkeit. Über Facebook bat sie um Hilfe bei der Suche. Erwin Zankl wurde am Montagvormittag zuletzt gesehen. Der Mann dürfte in einem silbernen Golf Sportsvan mit Kennzeichen HE-328-AF unterwegs sein. Laut Personenbeschreibung ist der Vermisste 1,72 Meter groß, trägt graues Haar und einen Oberlippenbart. Aktuell läuft eine Suchaktion.